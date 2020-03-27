В Саратове выявлен случай заболевания коронавирусом. Такую информацию опубликовал оперштаб по Саратовской области со ссылкой на региональный минздрав.

— Сообщение о положительном тесте поступило в ходе вечернего заседания оперативного штаба при Правительстве области, — говорится в информационном посте.

Зараженная отдыхала в Австрии Германии, откуда вернулась 17 марта. Девушка сама обратилась к медикам и рассказала о приезде из зарубежья. Первые симптомы появились в период изоляции.

В настоящее время заболевание проходит в легкой форме. Семья пациентки находятся под медицинским наблюдением. Круг контактных лиц определён, проводится обследование и наблюдение.