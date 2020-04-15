На сегодняшний день в области закуплено 2,720 тысячи многоразовых медицинских костюмов, которые уже распределены по лечебным организациям. Об этом на брифинге рассказал директор ОГУ «Саратовский аптечный склад» Сергей Горячев.

Кроме того, компания «Балтекс» из Балакова получила лицензию и готовится отправить на реализацию костюмы и средства индивидуальной защиты. С ней уже заключен договор. Партию в количестве 2,7 тысячи штук планируется распределить по региону.

— К нам даже поступают заявки от других регионов – если у нас будет переизбыток, будем помогать. 15 тысяч упаковок парацетамола к нам едут, до пяти вечера они будут на саратовском складе, начнем распределение по сетям. В процессе подписание договора на поставку инфракрасных градусников. Также поступят септики, перчатки, — добавил он.