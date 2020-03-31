В саратовском международном аэропорту «Гагарин» выявлены два нарушителя режима самоизоляции. Об этом информирует оперштаб при правительстве области.

По сообщению начальника регионального Роспотребнадзора Ольги Кажановой, нарушители прибыли из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией. Они получили предупреждение о необходимости самоизолироваться для профилактики угрозы распространения коронавируса.

Теперь безответственным путешественникам грозит штраф до 40 тысяч рублей за первое правонарушение. За повторное — от 150 до 300 тысяч.