За минувшие сутки в Саратовской области выявили еще 28 новых заражений covid-19, сообщает телеграм-канал регионального оперативного штаба.

Из вновь заболевших выявлены в Ершовском районе и в Саратове по семь, в Балтайском районе — шесть, в Балаковском и Балашовском — по три, в Озинском и Романовском — по одному. За последние сутки география распространения коронавируса в Саратовской области не расширилась. Подавляющее большинство пациентов — 20 человек — из числа выявленных больных с внебольничной пневмонией, семь — из числа контактных лиц, один — прибывший из Москвы гражданин, обследованный ввиду признаков ОРВИ.

Таким образом общее число заболевших в Саратовской области увеличилось до 142 человек.