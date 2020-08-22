Сегодня, 22 августа, в Саратовской области зарегистрировано 95 новых случаев заболевания коронавирусом, сообщает региональный оперштаб на своем телеграм-канале.

Теперь общее количество заболевших в регионе составляет 11,494 тысячи человек. С начала эпидемии выздоровели 7,415 тысячи человек, а за сутки – 110.

Распределение новых случаев по территории области: Саратов — 28, Балаковский район — 15, Энгельсский — 12, Вольский и Дергачевский — по четыре, Базарно-Карабулакский, Ершовский и Новоузенский — по три, Аткарский, Ивантеевский, Краснокутский, Питерский, Самойловский, Татищевский и Турковский — по два, Александрово-Гайский, Аркадакский, Балашовский, Красноармейский, Краснопартизанский, Лысогорский, Пугачевский, Ртищевский и Хвалынский — по одному.

Среди новых случаев выявлено 20 контактных лиц и 75 с неустановленным источником заболевания. Болезнь протекает среди новых выявленных случаев по-разному: с пневмонией — 56, с признаками ОРВИ — 18, с бессимптомным течением — 21.