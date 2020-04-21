В Саратовской области восемь детей болеют коронавирусом. Об на ежедневном брифинге этом рассказал замминистра здравоохранения Андрей Гадяцкий.

На сегодняшний день под медицинским наблюдением находятся 1,080 тысячи человек. Снято наблюдением с 4,958 тысячи саратовцев. Кроме того, девять человек госпитализированы с внебольничной пневмонией, трое из которых в тяжелом состоянии, а один из троих находится в реанимации.

Увеличилось и число выздоровевших от covid-19 — 25 человек.

Из 168 заболевших коронавирусом 91 мужчина и 77 женщин. Всего 101 пациент получают помощь в стационаре, остальные лечатся амбулаторно.

Напомним, за сутки в регионе зарегистрировано 26 новых новых случаев инфицирования covid-19.