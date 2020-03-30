В Саратовской области подтверждены четыре случая заражения коронавирусом. Об этом на очередном заседании оперштаба в региональном минздраве сообщила замначальника Роспотребнадзора по Саратовской области Надежда Матвеева.

По словам замминистра здравоохранения Станислава Шувалова, сейчас под наблюдением находятся 3,328 тысячи человек. У 1,499 тысячи уже снят контроль.

— Задействовано 76 организаций и почти 2,4 тысячи врачей для борьбы с коронавирусом. Основной объем работы выполняют выездные на дом медики. Из четырех зараженных один — самый первый — готовится к выписке, — сказал Шувалов.

В настоящее время городскую больницу №2 готовят к приему пациентов с возможным или подтвержденным COVID-19.