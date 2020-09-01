За минувшие сутки в Саратовской области зарегистрировано 93 новых заболевших covid-19. Об этом сообщает телеграм-канал регионального оперативного штаба.

Общее число зараженных новой коронавирусной инфекцией достигло 12,438 тысячи человек, 8,038 тысячи человек выздоровели.

По районам области новые случаи регистрировались в Саратове – 51, Балаковском районе – 11, Энгельсском – шесть, Вольском – пять, Балашовском – три, Александрово-Гайском, Дергачевском и Краснокутском – по два, Балтайском, Екатериновском, Ершовском, Красноармейском, Марксовском, Новоузенском, Озинском, Петровском, Пугачевском, Саратовском и Татищевском – по одному.