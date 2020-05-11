За минувшие сутки в Саратовской области covid-19 подтвердили еще у 92 человек, сообщает телеграм-канал регионального оперативного штаба.

Общее количество заболевших составляет 1,168 тысячи человек. Выздоровело с начала эпидемии 239 человека, за сутки — пять человек. По районом вновь выявленные пациента распределяются так — Саратов — 27, Новоузенский – 12, Советский – 10, Марксовский — пять, Ртищевский – четыре, Перелюбский – четыре, Красноармейский – три, Пугачевский – три. По два человека – Ершовский, Аткарский, Дергачевский, Базарно-Карабулакский, Калининский и Самойловский районы. По одному в Вольском, Энгельсском, Краснокутском, Балаковском, Балашовском, Озинском, Саратовском, Петровском, Хвалынском, Романовском, Аркадакском и Лысогорском районах.