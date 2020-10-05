В Саратовской области на 5 октября полностью на дистанционном обучении находятся 2,2126 тысячи детей и 200 педагогов из девяти школ. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения региона.

Речь идет о школах в селах Покровка и Логиновка, Интернациональное, СОШ №2 и №3 в Красном Куте, Питерке, имени И.С.Гавва в Федоровке.

Вышли с него ученики школы в Студенке.

Там заболели педагоги, всего восемь человек.

Онлайн получают знания 1,432 тысячи ребят в 83 классах 38 школ региона. У 39 детей и 16 педагогов подтвержден коронавирус, заболевания выявлены в семьях.

Вышли с дистанционного обучения классы в СОШ №6 Вольска, СОШ №3 Балашова, СОШ №2 ЗАТО Светлый, гимназии №2, школы в Тепловке.

Еще остаются на таком формате 350 студентов из 17 групп Краснокутского политехнического лицея и 22 человека из группы Саратовского техникума электроники и машиностроения.

Закрыт детский сад №51 в поселке Сенной Вольского района, там заболели два воспитателя.

Частично закрыты еще 12 в Саратове, Балашовском, Ивантеевском, Энгельсском районах региона.