На сегодняшнем брифинге по противодействию коронавирусу замминистра образования Саратовской области Ирина Чинаева рассказала о том, как изменилась жизнь учебных учреждений региона из-за коронавируса.

На самоизоляции находятся не более 0,5 процента от всех учащихся, в учреждениях проводятся все меры профилактики.

Закрыты пять школ, частично — 20 образовательных учреждений. В двух из них закрыто по одному классу, всего на дистанционном обучении находятся 585 детей, из них 16 заболели, 25 классов.

В семи детских садах девять групп находятся на самоизоляции.