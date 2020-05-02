В Саратовской области дома малютки закрыли на карантин. Такое поручение дал и.о министра регионального здравоохранения Олег Костин, сообщает оперштаб.

Речь идет о домах малютки в Саратове, Марксе и Вольске.

— При этом дети, находящиеся в них, продолжат получать всю необходимую помощь и уход. Ни одного заболевшего коронавирусной инфекцией в домах ребенка нет, — уточнил Костин.

Напомним, что в на днях было возбуждено уголовное дело о вспышке коронавирусной инфекции в вольском психо-неврологическом интернате.