На утро 1 мая в Саратовской области подтверждено 487 случаев заболевания коронавирусом, сообщает телеграм-канал регионального оперативного штаба.

За минувшие сутки выявлено 49 новых пациентов с лабораторно подтвержденными положительными анализами на covid-19. По районам области они распределяются так: Саратов — один, Ершовский район — семь, Саратовский район — три, Ртищевский — три, Балашовский — один, Балаковский — три, Аркадакский -один. Основное количество заболевших — 30 человек, находится в Вольском районе, в психоневрологическом интернате, из них у 29 человек заболевание протекает бессимптомно, один человек госпитализирован.

Подавляющее большинство — 47 случаев — контактные, два человека прибыли из Москвы с симптомами ОРВИ.