За минувшие сутки врачи лабораторно подтвердили положительный анализ на коронавирус у 16 новых пациентов, сообщает телеграм-канал регионального оперативного штаба.

Согласно данным исследований, в регионе на 24 апреля лабораторно подтверждены 245 случаев заболевания. Вновь выявленные пациенты распределены по территории следующим образом: в городе Саратове — четыре, в Балаковском, Балашовском, Ершовском районах — по два, в Вольском, Новоузенском, Перелюбском, Пугачевском, Романовском и Энгельсском — по одному.