По данным на 22 февраля в Саратовской области зарегистрировано 1 485 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперштаб.

В последние два дня динамика заболеваемости показывает снижение. Общее количество заболевших в области составляет 187 365 человек.

Выздоровело с начала эпидемии 145 302 человека, за сутки — 1 795.

На стационарном лечении находятся 2 345 человек, на амбулаторном — 34 346.

В Саратове выявили — 909 заболевших, Энгельсском районе — 201, Балаковском — 148, Аркадакский — 46, Ершовском — 49, Федоровском — 28, Базарно-Карабулакскский район — 23.