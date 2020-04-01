В Саратовской области создан достаточный запас продуктов на время карантина и самоизоляции, сообщает региональный оперативный штаб по противодействию коронавирусу.

В частности количество зерна, хранимого на элеваторах области, составляет 982 тысячи тонн, из которых 715 тысяч тонн – продовольственная пшеница. Этого хватит для двухмесячного производства муки. На ведущих предприятиях отрасли общие запасы крупы составляют 430 тонн, на ключевом из них – Урбахском комбинате хлебопродуктов – 240 тонн. В основном, это пшено, пшеничная и ячневая крупы, перловка. Запасы гречневой крупы в регионе составляют 700 тонн.

Также в Саратовской области планируется увеличение производства мясных консервов до семи миллионов условных банок в месяц.

Председатель Саратовской области Александр Стрелюхин поручил министерству сельского хозяйства региона проводить ежедневный контроль цен на пищевые продукты.

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