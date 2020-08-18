На утро 18 августа в Саратовской области зарегистрировано 98 новых случаев заболевания covid-19, сообщает телеграм-канал регионального оперативного штаба.

Общее число заразившихся новой коронавиурсной инфекцией выросло до 11,116 тысячи человек. Выздоровели с начала эпидемии 6,949 тысячи человек, в том числе 158 челове за сутки.

Новые случаи заболевания зарегистрированы в Саратове — 42, Энгельсском районе — восемь, Вольском — четыер, Александрово-Гайском, Балаковском, Дергачевском, Ершовском, Ивантеевском, Ровенском, Саратовском и Турковском — по три, Аткарском, Балашовском, Краснокутском, Марксовском, Новоузенском, Петровском, Советском и Татищевском — по два, Воскресенском, Краснопартизанском, Лысогорском и Озинском — по одному.