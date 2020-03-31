В Саратовской области объявлен набор волонтеров для помощи врачам. Об этом сообщает оперштаб.

— Волонтерский центр СГМУ для оказания помощи врачам поликлиник Саратова и Энгельса в связи с эпидемиологической ситуацией, складывающейся из-за распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, объявляет набор добровольцев, — говорится в сообщении.

В обязанности добровольцев будет входить:

— обзвон граждан старшего возраста с целью уточнения их самочувствия и проведения разъяснительной работы;

— доставка лекарственных средств гражданам старшего возраста.

Заявки присылать на почту volontersgmu@yandex.ru с указанием ФИО, места учебы или работы и сотового телефона.

Также можно обратиться по телефону +7(909) 334-27-75 Батыр Тетекаев, ВК vk.com/botya05 или Instagram: @bil.zaka.