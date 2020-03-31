В Саратовской области объявлен набор волонтеров для помощи врачам. Об этом сообщает оперштаб.
— Волонтерский центр СГМУ для оказания помощи врачам поликлиник Саратова и Энгельса в связи с эпидемиологической ситуацией, складывающейся из-за распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, объявляет набор добровольцев, — говорится в сообщении.
В обязанности добровольцев будет входить:
— обзвон граждан старшего возраста с целью уточнения их самочувствия и проведения разъяснительной работы;
— доставка лекарственных средств гражданам старшего возраста.
Заявки присылать на почту volontersgmu@yandex.ru с указанием ФИО, места учебы или работы и сотового телефона.
Также можно обратиться по телефону +7(909) 334-27-75 Батыр Тетекаев, ВК vk.com/botya05 или Instagram: @bil.zaka.