В Саратовской области зарегистрировано 105 случаев заболевания коронавирусом среди детей. Об этом на ежедневном брифинге заявил замминистра регионального здравоохранения Станислав Шувалов.

Среди заразившихся несовершеннолетних шесть малышей в возрасте до года. С начала эпидемии 18 человек из этого числа уже выздоровели.

Ко всем прочему увеличилось число умерших пациентов непосредственно от коронавируса — шесть.

— Мужчине было 68 лет. Он заболел, видимо, в Москве. У него развилась тяжелая пневмония с тяжелой полиорганной недостаточностью, которые и сыграли свою роль, — уточнил он.

Всего на сегодняшний день зарегистрировано 1,232 тысячи случаев заболевания COVID-19 среди жителей региона.