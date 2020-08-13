Вчера, 12 августа, в Саратовской области зарегистрирована 64 смерть от новой коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба регионального минздрава.

В регионе скончался 78-летний мужчина с двусторонней полисегментарной пневмонией, вызванной новой коронавирусной инфекцией. У мужчины наблюдалась острые дыхательная и сердечно-сосудистая недостаточности.

У погибшего были выявлены и другие сопутствующие заболевания, мешающие выздоровлению: ишемическая болезнь сердца, атеросклеротическая болезнь сердца, артериальная гипертензия, сахарный диабет II типа, ожирение III степени.

В стационар он поступил уже со значительным поражением легких, сутки провел на ИВЛ. Несмотря на все усилия врачей, спасти больного не удалось.

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here