Вчера, 12 августа, в Саратовской области зарегистрирована 64 смерть от новой коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба регионального минздрава.

В регионе скончался 78-летний мужчина с двусторонней полисегментарной пневмонией, вызванной новой коронавирусной инфекцией. У мужчины наблюдалась острые дыхательная и сердечно-сосудистая недостаточности.

У погибшего были выявлены и другие сопутствующие заболевания, мешающие выздоровлению: ишемическая болезнь сердца, атеросклеротическая болезнь сердца, артериальная гипертензия, сахарный диабет II типа, ожирение III степени.

В стационар он поступил уже со значительным поражением легких, сутки провел на ИВЛ. Несмотря на все усилия врачей, спасти больного не удалось.