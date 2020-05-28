В Саратовской области от коронавируса умерли два человека. Об этом на ежедневном брифинге заявил замминистра здравоохранения Станислав Шувалов.

Он рассказал, что это женщина 62 лет и мужчина 85 лет.

— Это пациенты с достаточно выраженным поражением легочной ткани. Несмотря на все прилагаемые усилия предотвратить летальный исход у них не удалось, — сказал Шувалов.

Также замминистра рассказал, что 975 человек находятся в стационарах с пневмонией, из них 663 с ковидной. На кислородной поддержке — 73 пациента, на аппаратах искусственной вентиляции легких — 56, в том числе 27 — на инвазивной.