Еще три пациента умерли от коронавируса в Саратовской области. Об этом на ежедневном брифинге замминистра здравоохранения Станислав Шувалов.

Таким образом, количество умерших непосредственно от covid-19 достигло 25 человек.

— Три новых случая смерти от коронавируса. Это женщины старше 80 лет, у которых было выраженное поражение легочной ткани. Пневмония на фоне ковидной инфекции, — уточнил Шувалов.

Кроме того, 844 пациента лечатся в стационаре, из них 708 — с пневмонией. Порядка 82 — на кислородной поддержке, 62 — на аппаратах искусственной вентиляции легких, в том числе 34 — на инвазивной.