Сегодня, 7 июля, скончался еще один пациент, болеющий коронавирусной инфекцией. Об этом журналисту информационного портала «Новости Саратова» сообщила официальный представитель регионального минздрава Анастасия Усова.

Известно, что погибшим был 68-летний мужчина, он провел 11 дней на аппарате искусственной вентиляции легких. У него была диагностирована крайне тяжелая форма пневмонии в совокупности с полиорганной недостаточностью – тяжелым общим заболеванием с нарушением функционирования нескольких систем организма.