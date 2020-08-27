Сегодня, 27 августа, в Саратовской области зарегистрировано 97 новых случаев заболевания коронавирусом, сообщает региональный оперштаб на своем телеграм-канале.

Теперь общее количество заболевших в регионе неминуемо приближается к 12 тысячам – 11,974 тысячи человек. За сутки выздоровели 108 человек, а с начала эпидемии – 7,768 тысячи.

Распределение новых случаев по территории области: Саратов — 46, Энгельсский район — 11, Балаковский — восемь, Александрово-Гайский, Красноармейский и Вольский — по три, Базарно-Карабулакский, Дергачевский, Краснокутский, Лысогорский, Марксовский, Питерский, Пугачевский, Ртищевский и Татищевский — по два, Аткарский, Ивантеевский, Петровский, Советский и Турковский — по одному.

Среди новых заболевших выявлено 13 контактных лиц и 84 с неустановленным источником заражения.