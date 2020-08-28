Сегодня, 28 августа, в Саратовской области зарегистрировано 93 новых случая заболевания коронавирусом, сообщает региональный оперштаб на своем телеграм-канале.

Теперь в регионе насчитывается 12,067 тысячи заболевших. С начала эпидемии выздоровели 7,851 тысячи человек, а за сутки – 83.

По районам новые выявленные случаи заболевания распределились следующим образом: Саратов — 43, Балаковский район — 10, Вольский и Энгельсский — по пять, Александрово-Гайский и Советский — по четыре, Балашовский, Ершовский, Петровский, Пугачевский и Саратовский — по три, Краснокутский — два, Аткарский, Дергачевский, Красноармейский, Новоузенский и Перелюбский — по одному.

Среди заболевших выявлено 20 контактных лиц и 73 с неустановленным источником заражения. Болезнь в новых выявленных случаях протекает с пневмонией – 58, с признаками ОРВИ – 21, с бессимптомным течением – 14.