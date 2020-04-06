Министр здравоохранения Саратовской области Наталья Мазина на заседании регионального штаба по противодействию коронавирусу сообщила, что двое жителей области возможно заразились.

Докладывая об эпидемиологической обстановке на территории области Наталья Мазина отметила, что в телефонном разговоре с врачами лаборатории ей сказали о еще двух возможных случаях заражения коронавирусом на территории региона.

— Ожидается регистрация еще двух случаев. Сейчас мы ждем официальное подтверждение. Но, в любом случае, люди уже получают все необходимое лечение, — сказала Мазина.