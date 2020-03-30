В Саратовской области вводится всеобщий режим самоизоляции. Соответствующее постановление подписал председатель регионального правительства Александр Стрелюхин.

Дополнительные ограничительные меры принимаются для профилактики распространения коронавируса. Согласно им, саратовцы смогут покидать свое место жительства только в случае острой необходимости: обращения за медпомощью, при наличии иной прямой угрозы жизни и здоровью, выхода на работу, посещение продуктовых или хозяйственных магазинов и аптек. Также разрешен выгул домашних животных на расстоянии не более 100 метров от дома, вынос бытового мусора.

На время всеобщей изоляции граждане должны соблюдать дистанцию полтора метра, в том числе в общественном транспорте и местах массового скопления людей. Запрещается гулять в парках, скверах, парках культуры и отдыха, природных парках, а также на набережной Космонавтов, парке Победы, городском парке имени А. Горького и в «Липках.»