В минувшие сутки в Саратовской области возбудителей covid-19 обнаружили в анализах еще 112 пациентов, сообщает телеграм-канал регионального оперативного штаба.

Общее число заболевших с начала пандемии выросло до 5,562 тысячи человек. Выздоровели за этот период 2,64 тысячи человек, в том числе, 22 за последние сутки.

Новые случаи зарегистрированы в следующих районах Саратовской области — Саратов — 69, Балаковский район — 16, Энгельсский — 12, Дергачевский — шесть, Марксовский и Саратовский — по три, Ртищевский — два, Лысогорский — один.