Сегодня, 16 августа, в Саратовской области выявлено 98 новых случаев заболевания коронавирусом, сообщает региональный оперштаб на своем телеграм-канале.

Теперь общее количество заболевших в регионе составляет 10,922 тысячи человек. С начала эпидемии выздоровели 6,774 тысячи человек, а за сутки – 19.

Распределение новых случаев по территории области: Саратов — 48, Энгельсский район — 17, Балаковский — 13, Александрово-Гайский и Вольский — по пять, Базарно-Карабулакский, Ершовский и Саратовский — по три, Турковский — один.

У большинства заболевших, 84 человек, источник заболевания выявить не удалось. Только 13 новых заболевших являлись контактными, а еще один прибыл с другого региона с симптомами ОРВИ.

Преимущественно болезнь в новых выявленных случаях протекает с симптомами пневмонии – у 80 человек, с признаками ОРВИ – у восьми, с бессимптомным течением – у 10.