За минувшие сутки диагноз covid-19 лабораторно подтвердили у 137 пациентов, сообщает телеграм-канал регионального оперативного штаба.

Таким образом с начала пандемии в регионе заболели новой коронавирусной инфекцией 3,9 тысячи человек, излечились – 1,596 тысячи человек.

Новые случаи заболевания выявлены в следующих районах — Саратов — 56, Балашовский и Красноармейский районы — 19, Энгельсский — 11, Вольский — 10, Балаковский — девять, Татищевский и ЗАТО Светлый — три, Базарно-Карабулакский, Самойловский, Саратовский и Хвалынский — два, Аткарский и Краснопартизанский — по одному. Очаг заболевания выявлен ранее в Красноармейской психиатрической больнице, а значительное число выявленных случаев в Балашовском районе обусловлено выявлением контактных лиц и проведением скрининговых исследований.