Еще у 110 жителей Саратовской области подтвержден covid-19 в минувшие сутки, сообщает телеграм-канал регионального оперативного штаба.

Общее число заболевших на сегодня составляет 6,225 тысячи человек, 3,194 тысячи, включая 36 человек, в минувшие сутки, излечились.

Новые случаи зарегистрированы: Саратов — 56, Балашовский район — 16, Марксовский, Пугачевский и Энгельсский — по шесть, Новоузенский — четыре, Саратовский — три, Краснопартизанский и Самойловский — по два, Александрово-Гайский, Аткарский, Балаковский, Духовницкий, Ершовский, Ивантеевский, Петровский, Ровенский и Советский — по одному.