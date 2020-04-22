Количество заболевших в Саратовской области возросло до 190 человек, сообщает телеграм-канал регионального оперативного штаба.

В целом в регионе на 22 апреля лабораторно подтверждены 190 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Вновь выявленные пациенты распределены по территории следующим образом: в Саратове — шесть, в Энгельсском и Перелюбском районах — по три, в Аткарском — два, в Балаковском, Балашовском, Марксовском, Саратовском, Татищевском — по одному.

География заболеваемости в области расширилась — по одному случаю зарегистрировано в Духовницком, Лысогорском и Самойловском районах. Таким образом, число муниципалитетов, вовлеченных в пандемию, возросло до 24.