Сегодня, 21 августа, в Саратовской области зарегистрирован 91 случай заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперштаб на своем телеграм-канале.

Общее количество заболевших в регионе теперь составляет 11,399 тысячи человек. С начала эпидемии выздоровели 7,305 тысячи человек, а за сутки – 109.

По территории региона новые случаи распределились следующим образом: Саратов — 31, Энгельсский район — 18, Балаковский — семь, Ершовский — четыре, Базарно-Карабулакский, Вольский и Пугачевский — по три, Аркадакский, Балашовский, Дергачевский, Ивантеевский, Краснопартизанский, Лысогорский, Петровский и Питерский — по два, Александрово-Гайский, Аткарский, Калининский, Ровенский, Самойловский и Татищевский — по одному.

Среди нового числа заболевших выявлено 70 лиц с неустановленным источником заболевания, еще 21 – контактные. Болезнь протекает с симптомами пневмонии в 49 случаях, с признаками ОРВИ – в 23, с бессимптомным течением – в 19.