Число зараженных covid-19 в Саратовкой области приближается к двум сотням человек, сообщает телеграм-канал оперативного штаба России.

За минувшие сутки в Саратовской области выявили 26 больных коронавирусной инфекцией. Вновь выявленные пациенты распределены по территории следующим образом: в Балашовском районе — шесть, в Ершовском — четыре, в Татищевском — три, в Саратове, Ртищевском и Перелюбском районах — по двое, в Александрово-Гайском, Балаковском, Новоузенском, Питерском, Романовском, Балтайском и Новобурасском районах — по одному.

Подавляющее большинство сегодняшних пациентов, в отличие от вчерашних случаев, из круга контактных лиц — 15 человек, девять — из числа выявленных больных с внебольничной пневмонией, двое — прибывшие из других регионов граждане, обследованные ввиду признаков ОРВИ.

Таким образом, число заболевших в регионе составляет 168 человек.