В Саратовской области зафиксировано ещё 114 случаев новой инфекции. Об этом пишет официальный телеграм-канал регионального оперативного штаба.

Общее число зараженных в нашем регионе составило 4,246 тысячи человек. Выздоровели с начала эпидемии 1,882 тысячи пациентов, в том числе за эти сутки 71.

По районам области выявленные случаи распределяются так — Саратов — 28, Красноармейский район — 21, Энгельсский — 12, Балаковский — 10, Балашовский — девять, Вольский — пять, Александрово-Гайский — четыре, Базарно-Карабулакский, Марксовский и Самойловский — по три, Озинский, Пугачевский, Хвалынский — по два, Аркадакский, Аткарский, Балтайский, Воскресенский, Дергачевский, Ершовский, Ивантеевский, Калининский, Петровский и Ртищевский — по одному.