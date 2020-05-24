В минувшие сутки в Саратовской области выявили 97 новых случаев заболевания covid-19, сообщает телеграм-канал регионального оперативного штаба.

Общее число заболевших на утро 24 мая составило 2,418 тысячи человек. Выздоровели от болезни 785 человек, за сутки — 24 человек.

По районам области новые пациента распределились так: Саратов — 29, Энгельсский район -13, Ершовский – семь, Ртищевский – шесть, Марксовский и Питерский — по пять, Краснокутский и Ровенский – по четыре, Александровогайский и Аткарский – по три, Базарно-Карабулакский, Вольский, Екатериновский, Романовский и Турковский – по два, Балаковский, Балтайский, Духовницкий, Ивантеевский, Лысогорский, Новоузенский, Пугачевский и Самойловский — по одному. Очаговых случаев нет.