За нарушение режима самоизоляции в семи районах Саратовской области привлекли к ответственности 61 нарушителя. Об этом в пятницу, 24 апреля, сообщает региональный оперштаб.

В течение недели со дня введения пропускного режима 32 местных жителя получили предупреждения, а 29 человек были оштрафованы на неисполнение постановления правительства.

Так, в Аткарском районе за пять дней поймали 16 нарушителей, в Базарно-Карабулакском — 1, в Балтайском — 9, в Пугачевском — 12, в Советском — 6, в Ртищевском — 3, в Энгельсском — 14.

Чаще всего люди гуляли в парках или находились в общественных местах.