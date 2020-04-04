Власти Саратовской области расширили список непродовольственных товаров первой необходимости, сообщает региональное министерство информации и печати.

В него включили автодетали и техобслуживание машин. Напомним, в связи с тяжелой эпидемиологической обстановкой в Саратовской области была приостановлена реализация целого ряда непродовольственных товаров, в том числе строительных материалов и запчастей для автомобилей.

С сегодняшнего дня этот список было решено расширить. Теперь в него помимо средств гигиены печатных СМИ, лекарств и ветеринарных препаратов вошли предметы для погребения, автомобильные детали, узлы и принадлежности, а также детали и принадлежности для сельскохозяйственной техники.

Кроме того, в него включили сим-карты, телефоны, модемы, роутеры, услуги по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей, в том числе их мойку, а также услуги по ремонту и техническому обслуживанию самоходной техники, оборудования для сельского и лесного хозяйства.