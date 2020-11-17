Сегодня, 17 ноября, стало известно о смерти еще трех жителей Саратовской области от коронавируса. Об этом сообщили в минздраве региона.

Не стало 69-летней женщины, она провела неделю в стационаре, сутки на неинвазивной ИВЛ, до этого была на респираторной поддержке инсуффляцией кислорода. Страдала ишемической болезнью сердца, артериальной гипертензией, мочекаменной болезнью.

Недуг оказался сильнее 80-летней пациентки, у нее было желудочно-кишечное кровотечение, провели гемонтрансфузию шести доз донорской крови. У нее останавливалось сердце, один раз реаниматологи смогли исправить положение, но спустя сутки важный орган остановился. У нее была ишемическая болезнь сердца, острая язва желудка, сахарный диабет. Гражданка провела девять дней в стационаре, сутки на ИВЛ.

Болезнь не смог победить и 64-летний мужчина, он девять дней лежал в стационаре под неинвазивной ИВЛ в реанимации, в последний день на инвазивной из-за снижении сатурации кислородом. Несмотря на усиленное лечение, у него остановилось сердце. Мужчина страдал артериальной гипертензией, хроническим обструктивным бронхитом.

Отметим, что сегодняшний день является Днем рождения опасного вируса. Ровно год назад 55-летний житель провинции Хубэй был госпитализирован в больницу и стал первым пациентом с диагнозом covid-19.