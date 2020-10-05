В саратовском ТЮЗе отменены все спектакли, запланированные на октябрь. Об этом сообщили на сайте учреждения.

Ограничения введены из-за сложной эпидемиологической ситуации.

Билеты, которые продавали в кассах с 16 сентября, можно вернуть, подав заявление не позднее десяти рабочих дней со дня даты показа.

Если их приобрели онлайн, можно обратиться в кассу с распечатанным билетом или отправить на электронную почту saratov.tuz@gmail.com заполненное и подписанное заявление и файл билета.

Деньги обещают вернуть в течение десяти рабочих дней наличным или безналичным расчетом, в зависимости от того, как был куплен билет.