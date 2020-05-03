В селах Черкасское и Спасское Вольского района Саратовской области, закрытых на карантин вчера, 2 мая, проводят санитарную обработку общественных мест, сообщает телеграм-канал регионального оперативного штаба.

Напомним, села были закрыты из-за вспышки коронавируса в Вольском психоневрологическом интернате. Там заболели 43 человека – 25 проживающих и 18 сотрудников. Следственный комитет по факту массового заражения людей даже возбудил уголовное дело.

Сейчас, как сообщается, в двух селах проводится санитарная обработка остановок, зданий и общественных мест.

Фото: Вольск.ру