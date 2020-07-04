В Саратовской области в минувшие сутки зарегистрировано 98 новых случаев заболевших новой коронавирусной инфекцией, сообщает телеграм-канал регионального оперативного штаба.

Общее число заболевших с начала пандемии достигло 6,844 тысячи человек. Выздоровели – 3,748 тысячи пациентов, включая 68 человек в минувшие сутки.

Новые случаи зарегистрированы в Саратове — 65, Энгельсском районе — 15, Балаковском — 11, Краснокутский — два, Вольский, Дергачевский, Ершовский, Пугачевский и Саратовский — по одному.