На сегодняшнем заседании оперативного штаба председатель правительства Александр Стрелюхин рассказал о ситуации с коронавирусом в Саратовской области.

Он подчеркнул, что сейчас масочный режим никто не соблюдает, при этом летом люди массово просили открывать экономику и каждый обещал, что будет выполнять все предписания.

Председатель правительства отметил, что из 2,7 тысячи коек с лишним свободны только 350, за минувшие сутки госпитализировано рекордное число людей, 250.

Александр Стрелюхин потребовал, чтобы муниципальные власти навели порядок и следили за тем, чтобы граждане ходили в масках.

Проверки этого должны быть каждый день. Если водитель общественного транспорта не надел средство защиты, его нужно снимать с линии.