По инициативе Вячеслава Володина Саратовская область получит дополнительное федеральное финансирование для борьбы с коронавирусной инфекцией. Об этом в своем телеграм-канале «Пара слов» рассказал депутат госдумы Николай Панков.

— Дополнительное финансирование в объеме 659 миллионов рублей Вячеслав Володин направит к нам в область. Он обратился к председателю штаба по противодействию коронавирусу Татьяне Голиковой. Правда, обращение к премьеру ушло с припиской, что ранее направленная информация от региона была недостоверной. Конечно, печально. Сразу не смогли просчитать и получили копейки. Как отметил сам Володин, это деньги без учета стационарных коек, развернутых на базе СГМУ. Для них минздрав России выделит дополнительное финансирование.

Для спикера важно, чтобы финансирование, выделяемое государством на борьбу с коронавирусом, в полном объеме было направлено на подготовку большего количества коек. А три миллиарда, выделенные ранее, должны пойти на неотложные нужды здравоохранения, повышение качества лечения наших граждан, — отметил Панков.