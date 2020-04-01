Председатель госдумы России Вячеслав Володин призвал губернатора Саратовской области Валерия Радаева решить вопрос с большими очередями вокруг районных администрация из-за выдачи спецпропусков на период карантина. Об этом в социальных сетях сообщают сторонники спикера госдумы.

После многочисленных сообщения от жителей города о том, что вокруг районных администраций растут длинные очереди из желающих получить попуска на период карантина, председатель Государственной думы обсудил ситуацию с главой региона.

— Недопустимо решать одну проблему, создавая при этом еще большую, — отметил Вячеслав Володин.

Он призвал Валерия Радаева вмешаться в ситуацию и найти из нее выход.

Напомним, завтра, 2 апреля, в населенных пунктах Саратовской области начнут действовать специальные пропуска для работников предприятий, которые не могут приостановить свою деятельность на период карантина. Уже сейчас ленты социальных сетей сообщают о больших очередях возле административных зданий, в которых находятся органы государственной власти, отвечающие за выдачу этих документов. Санитарный режим в очередях не соблюдается.

Сегодня же стало известно об 11 заболевших в Саратовской области за последние сутки.