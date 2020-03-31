В сложной эпидемиологической ситуации необходимо объединить усилия и оказать помощь тем, кто в ней нуждается, подчеркивает руководитель регионального отделения МГЕР Андрей Капитонов.

К волонтерскому центру по оказанию помощи населению, в котором работают молодогвардейцы, присоединились студенты-волонтеры из СГМУ и СГАУ, а также учащиеся Энгельсского технологического института.

Кроме того, в региональном отделении работает колл-центр, где принимаются звонки от всех нуждающихся в помощи жителей Саратова и области. Каждый день поступает более 20 телефонных звонков. Собрав информацию и просьбы, волонтеры формируют маршрутные листы и доставляют продукты в удобное для пенсионеров время.

Сегодня, 31 марта, представители «Молодой Гвардии» вместе с волонтёрами саратовских вузов посетили десять адресов. Активисты доставили продуктовые наборы, товары первой необходимости и лекарства.

— Наш волонтерский центр объединяет не только представителей «Единой России» и молодогвардейцев, но и учащихся высших учебных заведений. Волонтеры вузов сами выступают с предложением совместно оказывать помощь людям. В сложной эпидемиологической ситуации необходимо объединить усилия и оказать помощь тем, кто в ней нуждается. Пенсионеры и люди с ограниченными возможностями здоровья в период эпидемии находятся в первой категории риска, о них, прежде всего, необходимо заботиться в сложившейся ситуации, – отметил Андрей Капитонов.