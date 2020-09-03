Сегодня, 3 сентября, в Саратовской области коронавирусом заболели еще 108 человек, сообщает региональный оперштаб на своем телеграм-канале.

Теперь в регионе общее число заболевших составляет 12,658 тысячи человек. С начала эпидемии побороли болезнь 8.187 тысячи человек, а за сутки – 71.

По территории области новые выявленные случаи в связи со вспышкой коронавируса в ПНИ распределяются теперь следующим образом: Вольский район – 41, Саратов – 38, Балаковский район – семь, Энгельсский – четыре, Александрово-Гайский и Дергачевский – по три, Красноармейский и Татищевский – по два, Аткарский, Балтайский, Ершовский, Калининский, Марксовский, Новобурасский, Пугачевский и Саратовский – по одному.

Среди новых заболевших выявлено 43 контактных лица и 65 с неустановленным источником заражения. Болезнь протекает преимущественно с бессимптомным течением – в 46 новых выявленных случаях, также с пневмонией – 42 и с признаками ОРВИ – 20.