В регионы направлена рекомендация о досрочном завершении учебного года для учеников 1-8 классов. Об этом на брифинге заявила замминистра образования Ирина Чинаева.

— Такое решение принимается при необходимости. Никто не отменяет итоговую аттестацию для понимания освоения предметов школьниками дома. Мы проведем мониторинг и примем необходимые меры. Наша задача — обеспечить качество дистанционного обучения. Такое решение согласовывается со школой и с минпросвящения РФ, — уточнила она.

Сейчас специалисты следят за эпидемситуацией и делают все возможное, чтобы обеспечить качественное домашнее обучение.

Чинаева уточнила, что система дистанционного учебного плана набирает обороты и уже школьники получают задание не на один день, а на несколько. Видеоуроки размещаются на сайтах школы или на сайте Дневник ру, что позволяет смотреть уроки в любое время, а не в четко назначенное.