На сегодняшний день, 9 октября, в Саратовской области дистанционно получают знания 2,116 тысячи учеников и 130 педагогов в восьми школах. Об этом сообщили в министерстве образования региона.

Причина — заболевание шести учеников и восьми учителей.

В их числе средняя школа №3 Аркадака, основная школа в селе Покровка, средняя школа в селе Куриловка, средняя школа №2 в Красном Куте, средняя школа в селе Интернациональное, Питерке, Федоровке, №42 в Энгельсе.

Онлайн получают знания ребята из 93 классов в 31 школе региона — 2,38 тысячи человек. Заболевания выявлены у 31 ребенка и 19 педагогов.

Полностью закрыт детский сад №51 в поселке Сенной — заболел воспитатель, частично закрыты еще четыре группы в четырех учреждениях в Балаковском районе и Саратове. Дистанционно получают знания 22 студентов одной группы Саратовского техникума электроники и машиностроения.