Уголовное дело возбуждено по факту массового заражения коронавирусом в Вольском психоневрологическом интернате, сообщает пресс-служба регионального следственного управления.

По данным следствия, 30 марта 2020 года у четырех постояльцев, проживающих в специализированном социальном учреждении Вольска, а также одного сотрудника данного заведения выявлены признаки респираторного заболевания.

Однако руководством учреждения не было проведено обследование заболевших на коронавирус. По состоянию на 20 апреля 2020 года до четырех увеличилось число работников. По результатам тестирования у них был диагностирован covid-19. Лишь после этого в учреждении был введен карантин и проведено тестирование всего персонала и опекаемых.

Согласно данным на утро, 1 мая, количество пациентов с положительными анализами на коронавирус достигло 30 человек.

Из-за халатности персонала возбуждено уголовное дело.